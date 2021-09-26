В Германии рассказали о крайне сложном формировании нового правительства страны

Формирование нового правительства Германии будет крайне сложным. Такое мнение выразил немецкий политик Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии"), комментируя предварительные итоги выборов в Бундестаг ФРГ.

"Формирование правительства будет крайне осложнено. Прагматики, которые могли бы провести Германию через эти сложные времена, фактически отстранены. К власти придут "зелёные" идеологи и те, кто им потакает. Это не принесёт ничего хорошего ни нашей экономике, ни нашей политике, ни всему миру", — приводит его слова РИА "Новости".

Согласно опубликованным ранее первым экзитполам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с небольшим преимуществом опережает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Далее идут "Союз 90/Зелёные" (15%), "Альтернатива для Германии" (11%), Свободная демократическая партия (11%) и "Левые" (5%). По итогам выборов будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы кабмина ФРГ на протяжении 16 лет.

"Никаких сюрпризов не произошло. Партия "Альтернатива для Германии", если брать во внимание протестный потенциал против правящей коалиции, должна была получить 25–35%. Но СМИ, идейная обработка людей дают о себе знать. Не исключаю и прямых манипуляций. Проанализируем после выборов количество голосов, отданных по почте и при непосредственном голосовании", — подчеркнул Гердт.