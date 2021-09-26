В Сирии боевики попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии
Пятеро из них подорвались на минных заграждениях, не менее десяти ранены. Есть пострадавшие и со стороны республиканских вооружённых сил.
Фото © ТАСС / DPA
Пятеро сирийских военных ранены в результате попытки боевиков незаконных формирований пересечь линию соприкосновения с территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"В провинции Алеппо (в районе населённого пункта Басельхайя) боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с вооружёнными силами САР в направлении Телль-Рифъата с территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции", — пояснил Кулить.
По его словам, пятеро боевиков подорвались на минных заграждениях, не менее десяти ранены. Также пострадали пятеро сирийских военнослужащих. Боевики отступили на исходные позиции.
Контр-адмирал подчеркнул, что российская сторона постоянно призывает боевиков прекратить вооружённые провокации и урегулировать ситуацию мирным путём в подконтрольных им районах.
Ранее сообщалось, что боевики похитили 15 учителей на северо-востоке Сирии.
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