Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу "Сочи". Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербурге, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования, — сказал Хашиг в эфире телеканала "Матч Премьер", подчеркнув, что "такое давление переходит все границы".