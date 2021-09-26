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"Спартак" или "Зенит" судили бы совсем по-другому": Гендиректор "Краснодара" жёстко раскритиковал арбитров после победного матча с "Сочи"

Стоит отметить, что "быки" заканчивали игру вдевятером, поскольку судья удалил с поля Уроша Спаича и Александра Черникова.

26 сентября, 20:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/premierliga/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">premierliga</a></p>

Фото © Instagram / premierliga

Генеральный директор футбольного клуба "Краснодар" Владимир Хашиг раскритиковал работу арбитров в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги, где "быки" играли с "Сочи".

Отметим, что встреча завершилась победой "Краснодара" со счётом 3:0. При этом хозяева заканчивали матч вдевятером после удалений Уроша Спаича и Александра Черникова.

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Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу "Сочи". Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербурге, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования, — сказал Хашиг в эфире телеканала "Матч Премьер", подчеркнув, что "такое давление переходит все границы".

Гендиректор "Краснодара" добавил, что у главного судьи матча Игоря Панина были разные трактовки отдельных эпизодов. Хашиг выразил уверенность, что "Спартак" или "Зенит" судили бы совсем по-другому.

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"Я думаю, что наш судейский комитет разберётся и примет решение", заключил генеральный директор "Краснодара".

Напомним, "Краснодар" разгромил "Сочи" в южном дерби благодаря голам Сперцяна, Кабеллы и Крыховяка. После победы "быки" обогнали сочинцев в турнирной таблице и поднялись на четвёртое место, имея в активе 16 очков. Подопечные Владимира Федотова находятся на пятой строчке.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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