Отдать любимое детище: Бизнесмен Галицкий оставит "Краснодар" из-за болезни, но неясно, что будет с клубом Похоже, что "быков" ждёт абсолютно новая эра, в которой у них появятся наблюдательный совет, куча боссов и многое другое. 24 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Российский миллиардер и владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий уже давно не появлялся на публике. Его не было на матчах команды, причём в достаточно непростой период, он не давал каких-либо интервью, да и вообще словно растворился в медиаполе. Однако его возвращение подарило миру достаточно громкое и далеко не радостное заявление, которое очень многое прояснило.

"Не секрет для краснодарцев"

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Теперь об этом можно говорить с полной серьёзностью и абсолютно нерадостным лицом: Сергей Галицкий болен. Именно это стало его главным заявлением в эфире "КомментШоу" в YouTube.

— Я уже три игры пропустил. Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Часто иногда ты не являешься хозяином судьбы своей, — отметил Галицкий.

Естественно, что тут же стали возникать вопросы: что же будет с главным и самым интересным детищем Галицкого — футбольным клубом "Краснодар". По сути, владелец команды и сам признаёт, что руководить "быками" полноценно он не может, а потому — грядут неминуемые изменения.

— Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. Он не должен зависеть от одного человека. Надо, чтобы бюджетом в 50–70 млн долларов могли управлять без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту-апрелю закончим эти процессы, — добавил Галицкий.

Секундами позже он пояснил, что в клубе появится совет директоров и наблюдательный совет, а также банки. На их долю выпадет контроль всех взятых "Краснодаром" обязательств. В общем, заявления Галицкого говорят о том, что "с порядком в команде будет, как и сейчас, полный порядок". Впрочем, совсем не ясно, что же нового даст совет директоров и кто будет в него входить.

"11 воспитанников точно будет"

Стадион ФК "Краснодар". Фото © LIFE / Виталий Тимкив

Главная мечта и идея Сергея Галицкого — состав, в котором будут играть лишь свои воспитанники. С учётом всех вынужденных планов бизнесмена, а именно немного отойти от управления командой, этот пункт становится самым шатким. Безусловно, сам Галицкий продолжает во всё это верить.

— Во-первых, уже сейчас 12 наших мальчиков играют в командах РПЛ. Это уже чуть больше состава. Во-вторых, современный мир очень нетерпеливый. У нас есть трое ребят, которые, по моему мнению, точно закрепятся, — Черников, Сперцян и Сафонов. <...> Это (11 своих воспитанников в стартовом составе. — Прим. Лайфа) точно будет, — подчеркнул Галицкий.

Пока что давние мечты Галицкого остаются мечтами. Разумеется, что у новых людей в клубе на этот счёт может быть совершенно иная позиция, вне зависимости от того, что они будут декларировать. В клубе по-прежнему остаётся целый ряд иностранных игроков, которые занимают самые ведущие роли.

Свежий пример — нападающий Джон Кордоба, который ныне — лидер и лучший бомбардир "Краснодара". Приобрели его за очень внушительные 20 миллионов евро. И он уверенно выигрывает конкуренцию у собственных воспитанников клуба. И далеко не факт, что новый совет директоров и наблюдательный совет не захотят количество таких игроков значительно увеличить.

К тому же у "Краснодара" никуда не уходит проблема с удержанием собственных воспитанников. Игнатьев, Фомин, Уткин, Сулейманов. Этот список можно продолжать и дальше. Да, последний — Магомед-Шапи Сулейманов ушёл в аренду и через год вернётся. Однако далеко не факт, что захочет продолжать играть за "Краснодар".

Ещё один важный аспект этого будущего — финансы. Сергей Галицкий, как он сам заявил, продолжит финансировать команду. Однако распоряжаться его деньгами будут другие люди. И здесь совсем не исключены самые разные, далеко не приятные истории. Безусловно, не хочется ничего загадывать, однако мы же понимаем, что говорим про российский футбол.

С другой стороны, насколько сильно Галицкий ни отошёл бы от дел команды, он никогда не даст случиться бардаку внутри "Краснодара". Вряд ли бизнесмен позволит сторонним людям превратить его детище в руины, а красавец стадион — просто в объект всеобщего архитектурного наслаждения. Таков уж Галицкий. Слухи о том, что он буквально живёт командой, ходят давно, а потому пустить всё на самотёк он вряд ли даст.

Это Гинер всё купил!

Евгений Гинер. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Яркий пример того, как один человек может годами тащить клуб на себе, — Евгений Гинер. При нём ЦСКА писал прекрасные страницы собственной истории: от чемпионств в России до завоевания Кубка УЕФА и появления целого ряда суперзвёзд отечественного футбола. Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков... все они прошли через тот ЦСКА, по которому так порой скучают фанаты. И это мы не говорим про легионеров, таких как Вагнер Лав, Чиди Одиа, Милош Красич и другие.

Однако с недавних пор структура управления в ЦСКА немного видоизменилась. Привело это к сумасшедшим тратам на трансферном рынке, большая часть из которых себя просто не оправдала. К примеру, давно вы видели в майке армейцев Бруно Фукса? А может, у Адольфо Гайча что-то получилось в ЦСКА?

Главное, что ЦСКА впервые за очень много лет не вышел в этом сезоне в еврокубки. Даже в их квалификацию. Хотя ещё пару лет назад побеждал мадридский "Реал" на его стадионе в Лиге чемпионов. Безусловно, другие клубы тоже не стояли на месте, но и у ЦСКА был провал — это невозможно отрицать.

Однако вернёмся к Сергею Галицкому. Человеку идейному и мечтающему об очень больших высотах. Его "Краснодар" — по-прежнему один из самых интересных и ярких проектов нашего футбола. Без Галицкого это будет уже совсем другая история, а то, что она случится без бизнесмена, уже ясно.

— Когда закончим эти процессы, стану свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет выполняться моими деньгами, но уже без меня. И независимо от того, могу ли посещать матчи, могу ли участвовать в менеджменте. Главное — эффективно выстроить совет директоров, наблюдательный совет. Там будет место и активным болельщикам. Мы об этом объявим официально, — подчеркнул Галицкий.

Самое главное, что хочется пожелать Сергею Галицкому, — здоровья! Он изменил наш футбол, и верится, что сделает это ещё не один раз. И, что бы там ни случилось дальше, а бизнесмен остаётся ярчайшей фигурой всеми любимого спорта. Хочется верить, что его планы и мечты до ума доведут совсем иные люди. Самое главное, чтобы не начали резко менять курс. Ведь изначально он был взят правильно.

Авторы Шамиль Гаджиев