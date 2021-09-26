Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с фурой в Дагестане. Видео © LIFE

Три человека погибли и трое пострадали в результате столкновения фуры и двух легковых автомобилей в Дагестане. Об этом Лайфу сообщил источник.



















Авария произошла на трассе между Дербентским районом и городом Дагестанские Огни. На кадрах, появившихся в распоряжении Лайфа, видно, что грузовик буквально смял легковушки.

Некоторые СМИ сообщают о четырёх погибших, но источник Лайфа не подтверждает эту информацию.