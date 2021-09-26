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Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с фурой в Дагестане

Авария произошла на трассе между Дербентским районом и городом Дагестанские Огни. Грузовик буквально смял легковушки.

26 сентября, 20:46

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с фурой в Дагестане. Видео © LIFE

Три человека погибли и трое пострадали в результате столкновения фуры и двух легковых автомобилей в Дагестане. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Авария произошла на трассе между Дербентским районом и городом Дагестанские Огни. На кадрах, появившихся в распоряжении Лайфа, видно, что грузовик буквально смял легковушки.

Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и пять пострадали в жутком ДТП в Кемеровской области

Некоторые СМИ сообщают о четырёх погибших, но источник Лайфа не подтверждает эту информацию.

Ранее страшное ДТП произошло на трассе под Нижним Новгородом. Фура раздавила легковушку, погибло три человека.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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