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Российские теннисисты Медведев и Рублёв впервые выиграли Кубок Лейвера

Наши соотечественники выступали в составе сборной Европы, которая разгромила команду мира.

26 сентября, 21:09

Фото © Twitter / LaverCup

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали победителями Кубка Лейвера, в котором соревнуются сборные Европы и остального мира. Оба наших спортсмена впервые принимали участие в этом выставочном турнире.

В состав сборной Европы помимо Рублёва и Медведева вошли грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. Европейцы досрочно выиграли матч после того, как Рублёв в паре со Зверевым обыграл Райли Опелку (США) и Дениса Шаповалова (Канада). Счёт 14:1 в пользу команды Старого Света.

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Сборная Европы выиграла Кубок Лейвера в четвёртый раз из четырёх. Турнир проходит с 2017 года, в 2020-м его отменили из-за пандемии. Нынешние соревнования прошли в американском Бостоне.

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Напомним, ранее Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема. Россиянин в третий раз играл в финале US Open и наконец обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича — со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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