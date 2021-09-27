Российские теннисисты Медведев и Рублёв впервые выиграли Кубок Лейвера

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали победителями Кубка Лейвера, в котором соревнуются сборные Европы и остального мира. Оба наших спортсмена впервые принимали участие в этом выставочном турнире.

В состав сборной Европы помимо Рублёва и Медведева вошли грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. Европейцы досрочно выиграли матч после того, как Рублёв в паре со Зверевым обыграл Райли Опелку (США) и Дениса Шаповалова (Канада). Счёт 14:1 в пользу команды Старого Света.

Сборная Европы выиграла Кубок Лейвера в четвёртый раз из четырёх. Турнир проходит с 2017 года, в 2020-м его отменили из-за пандемии. Нынешние соревнования прошли в американском Бостоне.