В партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой

Заместитель председателя фракции консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Гитта Коннеман назвала результаты выборов в бундестаг катастрофическими.

"Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии", — отметила она в беседе с порталом t-online и добавила, что политсиле нужно обновление.

В свою очередь депутат бундестага от ХДС Яна Шимке отметила, что блок показал худший результат в истории выборов в немецкий парламент.

После подсчёта 50% протоколов блок ХДС/ХСС, к которому относятся действующий канцлер Ангела Меркель и кандидат в канцлеры Армин Лашет, набирает 25,1% голосов. Лидирует же Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,4%.