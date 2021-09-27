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В партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой

После подсчёта 50% протоколов блок ХДС/ХСС проигрывает социал-демократам менее одного процента.

26 сентября, 21:48
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Заместитель председателя фракции консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Гитта Коннеман назвала результаты выборов в бундестаг катастрофическими.

"Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии", — отметила она в беседе с порталом t-online и добавила, что политсиле нужно обновление.

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В свою очередь депутат бундестага от ХДС Яна Шимке отметила, что блок показал худший результат в истории выборов в немецкий парламент.

После подсчёта 50% протоколов блок ХДС/ХСС, к которому относятся действующий канцлер Ангела Меркель и кандидат в канцлеры Армин Лашет, набирает 25,1% голосов. Лидирует же Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,4%.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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