Синоптик назвал день, когда в Москве похолодает до нуля

В середине следующей рабочей недели температура воздуха в Москве может упасть до нуля. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В беседе с RT синоптик отметил, что в ближайшие дни жителей столицы ждёт небольшое потепление, но оно будет неустойчивым. В среду же ожидается рост давления и похолодание до нуля.

"Ночь на среду — 0…+2 °С, местами туманы, днём в среду — +10…+12 °С, в четверг — +9…+14 °С, в пятницу — +10…+15 °С, в субботу предварительный прогноз +10…+15 °С", — сказал Цыганков, отметив, что температура днём прогнозируется выше нормы, а вот ночи попрохладнее.