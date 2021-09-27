Частный вертолёт завалился на бок при посадке на Камчатке
Инцидент произошёл уже после того, как пилот покинул воздушное судно. Никто не пострадал.
Частный вертолёт завалился на бок при посадке на Камчатке. Видео © LIFE
На Камчатке частный вертолёт завалился на бок при посадке в районе села Паратунка. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, инцидент произошёл около 10:30 по местному времени (01:30 мск). Пилот вышел из вертолёта Sud-Aviation Gazelle, после чего поехал грунт и воздушное судно опрокинулось. При этом никто не пострадал.
Ранее на Камчатке потерпел крушение вертолёт Ка-27, на борту которого, по предварительным данным, находилось пять человек. СМИ сообщили, что экипаж погиб.
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