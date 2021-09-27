Частный вертолёт завалился на бок при посадке на Камчатке. Видео © LIFE

На Камчатке частный вертолёт завалился на бок при посадке в районе села Паратунка. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, инцидент произошёл около 10:30 по местному времени (01:30 мск). Пилот вышел из вертолёта Sud-Aviation Gazelle, после чего поехал грунт и воздушное судно опрокинулось. При этом никто не пострадал.