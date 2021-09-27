НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Частный вертолёт завалился на бок при посадке на Камчатке

Инцидент произошёл уже после того, как пилот покинул воздушное судно. Никто не пострадал.

27 сентября, 00:28

Частный вертолёт завалился на бок при посадке на Камчатке. Видео © LIFE

На Камчатке частный вертолёт завалился на бок при посадке в районе села Паратунка. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, инцидент произошёл около 10:30 по местному времени (01:30 мск). Пилот вышел из вертолёта Sud-Aviation Gazelle, после чего поехал грунт и воздушное судно опрокинулось. При этом никто не пострадал.

Появилось видео с места крушения вертолёта Ка-27 на Камчатке

Появилось видео с места крушения вертолёта Ка-27 на Камчатке

Ранее на Камчатке потерпел крушение вертолёт Ка-27, на борту которого, по предварительным данным, находилось пять человек. СМИ сообщили, что экипаж погиб.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1