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Журналисты узнали об обсуждении в ЦРУ планов убить Джулиана Ассанжа

Утверждается, что Майк Помпео, который ранее возглавлял разведуправление, хотел отомстить основателю WikiLeaks за публикацию секретных материалов.

26 сентября, 23:52
<p>Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images</p>

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Представители администрации США и сотрудники ЦРУ в 2017 году обсуждали возможность похищения и убийства основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников и сотрудников контрразведки.

По данным СМИ, обсуждение шло "на самом высоком уровне" в администрации Дональда Трампа, занимавшего в то время пост президента США. Этот вопрос поднимался в рамках кампании против WikiLeaks. ЦРУ планировало расширить слежку за сотрудниками организации, посеять среди них разногласия и выкрасть их электронные устройства.

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Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

Отмечается, что такое внимание со стороны ЦРУ вызвала публикация WikiLeaks серии секретных материалов под кодом Vault 7 (по данным организации это крупнейшая утечка конфиденциальных данных разведки). Yahoo пишет, что Майк Помпео, который тогда возглавлял ЦРУ, захотел отомстить Ассанжу и WikiLeaks и публично назвал организацию "негосударственной враждебной разведывательной службой".

По словам журналистов, в конце 2017 года Вашингтон получил сообщения о том, что российские разведслужбы якобы готовятся вывезти Ассанжа из Великобритании в РФ. ЦРУ и Белый дом начали разрабатывать операцию по срыву этого плана. Один из сценариев предполагал "возможные перестрелки с российскими оперативниками на улицах Лондона" и "таран автомобиля, в котором находился Ассанж, с его последующим задержанием".

Основатель WikiLeaks Ассанж женится на невесте в тюрьме

Основатель WikiLeaks Ассанж женится на невесте в тюрьме

Напомним, Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище он попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов. В 2019 году власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks убежища в своей дипмиссии, после чего его арестовала британская полиция. США продолжают добиваться экстрадиции журналиста.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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