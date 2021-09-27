Журналисты узнали об обсуждении в ЦРУ планов убить Джулиана Ассанжа

Представители администрации США и сотрудники ЦРУ в 2017 году обсуждали возможность похищения и убийства основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников и сотрудников контрразведки.

По данным СМИ, обсуждение шло "на самом высоком уровне" в администрации Дональда Трампа, занимавшего в то время пост президента США. Этот вопрос поднимался в рамках кампании против WikiLeaks. ЦРУ планировало расширить слежку за сотрудниками организации, посеять среди них разногласия и выкрасть их электронные устройства.

Отмечается, что такое внимание со стороны ЦРУ вызвала публикация WikiLeaks серии секретных материалов под кодом Vault 7 (по данным организации это крупнейшая утечка конфиденциальных данных разведки). Yahoo пишет, что Майк Помпео, который тогда возглавлял ЦРУ, захотел отомстить Ассанжу и WikiLeaks и публично назвал организацию "негосударственной враждебной разведывательной службой".

По словам журналистов, в конце 2017 года Вашингтон получил сообщения о том, что российские разведслужбы якобы готовятся вывезти Ассанжа из Великобритании в РФ. ЦРУ и Белый дом начали разрабатывать операцию по срыву этого плана. Один из сценариев предполагал "возможные перестрелки с российскими оперативниками на улицах Лондона" и "таран автомобиля, в котором находился Ассанж, с его последующим задержанием".