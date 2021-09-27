НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России могут усилить адресную поддержку граждан после изменений тарифов ЖКХ

Речь идёт о доведении тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованных. При этом коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции.

26 сентября, 23:01
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

В России планируют усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Отмечается, что такая мера связана с совершенствованием тарифного регулирования.

По данным СМИ, Хуснуллин поручил проработку данного вопроса Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.

"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациями ЖКХ", рассказали в аппарате вице-премьера.

Хуснуллин объяснил проблемы со стартом отопительного сезона в регионах России

Хуснуллин объяснил проблемы со стартом отопительного сезона в регионах России

Тарифы планируется довести до экономически обоснованных, но при этом социально незащищённым категориям граждан предлагается предоставлять компенсацию. При этом тарифы предлагается устанавливать, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.

"Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведённой модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно", — прокомментировала инициативу председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова, отметив, что сейчас в России есть предприятия, тарифы на услуги которых ниже себестоимости.

Напомним, ранее Хуснуллин заявил о разработке концепции перестройки сферы ЖКХ в России. По словам вице-премьера, без этого невозможно достигнуть показателей нацпроекта "Жильё и городская среда".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

За холодные батареи сделают доплату: Какую компенсацию могут получить жильцы и работники, если есть проблемы с отоплением

сегодня в 21:40

В России с 1 октября изменится порядок выплаты детских пособий

сегодня в 22:32

Какие купюры исчезнут в России в первую очередь, рассказал эксперт

сегодня в 04:48

Журналисты узнали об обсуждении в ЦРУ планов убить Джулиана Ассанжа

сегодня в 23:52

"Осень зиме навстречу двигает": Православные христиане отмечают праздник Воздвижения креста Господня

сегодня в 23:29

Новости партнеров

Layer 1