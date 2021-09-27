В России могут усилить адресную поддержку граждан после изменений тарифов ЖКХ
Речь идёт о доведении тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованных. При этом коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
В России планируют усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Отмечается, что такая мера связана с совершенствованием тарифного регулирования.
По данным СМИ, Хуснуллин поручил проработку данного вопроса Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.
"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациями ЖКХ", — рассказали в аппарате вице-премьера.
Тарифы планируется довести до экономически обоснованных, но при этом социально незащищённым категориям граждан предлагается предоставлять компенсацию. При этом тарифы предлагается устанавливать, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.
"Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведённой модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно", — прокомментировала инициативу председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова, отметив, что сейчас в России есть предприятия, тарифы на услуги которых ниже себестоимости.
Напомним, ранее Хуснуллин заявил о разработке концепции перестройки сферы ЖКХ в России. По словам вице-премьера, без этого невозможно достигнуть показателей нацпроекта "Жильё и городская среда".
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