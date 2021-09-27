Праздник Воздвижения отмечают в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена (мать императора Константина I), нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором распяли Иисуса Христа. В 70 году после разрушения города он был утерян. Однако позднее крест обнаружили под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. Чтобы собравшиеся смогли увидеть святыню, патриарх Иерусалимский Макарий высоко поднял её. Отсюда и пошло название праздника, которое указывает на торжественное поднятие креста вверх.

Традиционно на Руси в День Воздвижения креста Господня верующие совершали крестные ходы вокруг населённых пунктов, чтобы защитить их от бед. Также православные обходили с иконами и крестами поля и молились о выздоровлении больных. Ко дню праздника было приурочено начало строительства часовней и небольших церквей, а также установление крестов на храмах и вдоль дорог. Во дворах и домах крестьяне раскладывали маленькие самодельные кресты или перекрещённые палочки для защиты от болезней и прочих невзгод. Так как Воздвижение приходится на приближение заморозков, считалось, что в этот день "осень зиме навстречу двигает".