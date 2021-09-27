НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Осень зиме навстречу двигает": Православные христиане отмечают праздник Воздвижения креста Господня

Традиционно на Руси в этот день верующие совершали крестные ходы вокруг населённых пунктов, чтобы защитить их от бед.

26 сентября, 23:29
<p>Фото © ТАСС / Михаил Солунин</p>

Фото © ТАСС / Михаил Солунин

Православные христиане 27 сентября празднуют Воздвижение Креста Господня - один из 12-ти главных праздников церковного календаря.

Праздник Воздвижения отмечают в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена (мать императора Константина I), нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором распяли Иисуса Христа. В 70 году после разрушения города он был утерян. Однако позднее крест обнаружили под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. Чтобы собравшиеся смогли увидеть святыню, патриарх Иерусалимский Макарий высоко поднял её. Отсюда и пошло название праздника, которое указывает на торжественное поднятие креста вверх.

Патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского

Патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского

Традиционно на Руси в День Воздвижения креста Господня верующие совершали крестные ходы вокруг населённых пунктов, чтобы защитить их от бед. Также православные обходили с иконами и крестами поля и молились о выздоровлении больных. Ко дню праздника было приурочено начало строительства часовней и небольших церквей, а также установление крестов на храмах и вдоль дорог. Во дворах и домах крестьяне раскладывали маленькие самодельные кресты или перекрещённые палочки для защиты от болезней и прочих невзгод. Так как Воздвижение приходится на приближение заморозков, считалось, что в этот день "осень зиме навстречу двигает".

Ранее Лайф сообщал, что 26 сентября православные отмечали Воскресение словущее.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Воскресение словущее: Что нельзя делать православным в этот день во избежание бед

вчера в 08:13

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

20 сентября, 21:38

Умер легендарный американский саксофонист Пи Ви Эллис

вчера в 18:44

Журналисты узнали об обсуждении в ЦРУ планов убить Джулиана Ассанжа

вчера в 23:52

"Чёрт меня возьми! Они сильные" : Байден сильно удивился, узнав предварительные результаты выборов в Бундестаг ФРГ

вчера в 23:12

Новости партнеров

Layer 1