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"Чёрт меня возьми! Они сильные" : Байден сильно удивился, узнав предварительные результаты выборов в Бундестаг ФРГ

Американский лидер признался, что ещё не ознакомился с данными голосования, промежуточные итоги ему сообщили журналисты.

26 сентября, 23:12
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден удивился, узнав предварительные результаты выборов в Бундестаг Германии, на которых пока лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, после того как Байден вернулся в Вашингтон из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), он признался журналистам, что пока не видел результатов голосования в ФРГ. Когда ему сообщили, что с небольшим отрывом вперёд вышла СДПГ, американский лидер выразил удивление и сказал: "Чёрт меня возьми! Они сильные".

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Напомним, после подсчёта примерно 50% протоколов блок ХДС/ХСС, к которому относятся действующий канцлер Ангела Меркель и кандидат в канцлеры Армин Лашет, на выборах в бундестаг набирает 25,1% голосов. Лидирует же Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,4%, на третьем месте идут "Зелёные" (13,8%).

Ранее в партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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