Как сообщает пресс-пул Белого дома, после того как Байден вернулся в Вашингтон из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), он признался журналистам, что пока не видел результатов голосования в ФРГ. Когда ему сообщили, что с небольшим отрывом вперёд вышла СДПГ, американский лидер выразил удивление и сказал: "Чёрт меня возьми! Они сильные".