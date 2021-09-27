Netflix показала тизер второго сезона исторического сериала "Бриджертоны"

Создатели исторического сериала "Бриджертоны" представили публике тизер второго сезона, который выйдет, предположительно, уже весной 2022 года. Сюжет сосредотачивается вокруг Энтони Бриджертона и новой героини по имени Кейт Шарма. Судя по анонсу, накал эмоций между ними со временем может перерасти в страсть.

Напомним, первый сезон "Бриджертонов" основан на романе Джулии Куинн "Герцог и я", второй же, судя по всему, будет вдохновлён книгой "Виконт, который меня любил". Согласно сюжету, Энтони Бриджертон ищет жену во время светского сезона 1814 года, но, как и в случае с его сестрой Дафной, путь главного героя к алтарю будет нелёгким.