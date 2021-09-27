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Netflix показала тизер второго сезона исторического сериала "Бриджертоны"

В центре сюжета отношения между Энтони Бриджертоном и его новой возлюбленной Кейт Шармой.

27 сентября, 00:16

Кадр из тизера сериала "Бриджертоны" © Netflix

Создатели исторического сериала "Бриджертоны" представили публике тизер второго сезона, который выйдет, предположительно, уже весной 2022 года. Сюжет сосредотачивается вокруг Энтони Бриджертона и новой героини по имени Кейт Шарма. Судя по анонсу, накал эмоций между ними со временем может перерасти в страсть.

Напомним, первый сезон "Бриджертонов" основан на романе Джулии Куинн "Герцог и я", второй же, судя по всему, будет вдохновлён книгой "Виконт, который меня любил". Согласно сюжету, Энтони Бриджертон ищет жену во время светского сезона 1814 года, но, как и в случае с его сестрой Дафной, путь главного героя к алтарю будет нелёгким.

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Роль Энтони Бриджертона исполняет Джонатан Бэйли, Кейт Шарму сыграет Симона Эшли. Стоит отметить, что в книге девушку звали иначе — Катарин Шеффилд.

Ранее Netflix анонсировала третий сезон "Ведьмака". Кроме того, компания объявила о планах снять анимационный фильм и сериал, направленный на детскую аудиторию.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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