СМИ: На Камчатке обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолёта Ка-27
В ночь на 24 сентября винтокрылое судно совершило жёсткую посадку рядом с горой Острая.
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Найдены тела всех пятерых членов экипажа, находившихся на борту вертолёта Ка-27, который потерпел крушение на Камчатке в ночь на пятницу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах Камчатского края.
"В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, вертолёт Ка-27 в ночь на пятницу совершил жёсткую посадку рядом с горой Острая в Камчатском крае. Разбившееся воздушное судно, предварительно, принадлежало ФГКУ "Пятый авиационный отряд", базирующемуся на Камчатке и принадлежащему ФСБ России. Позднее были обнаружены обломки вертолёта.
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