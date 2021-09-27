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СМИ: На Камчатке обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолёта Ка-27

В ночь на 24 сентября винтокрылое судно совершило жёсткую посадку рядом с горой Острая.

27 сентября, 00:40
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Найдены тела всех пятерых членов экипажа, находившихся на борту вертолёта Ка-27, который потерпел крушение на Камчатке в ночь на пятницу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах Камчатского края.

"В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены", — сообщил собеседник агентства.

Появилось видео с места крушения вертолёта Ка-27 на Камчатке

Появилось видео с места крушения вертолёта Ка-27 на Камчатке

Напомним, вертолёт Ка-27 в ночь на пятницу совершил жёсткую посадку рядом с горой Острая в Камчатском крае. Разбившееся воздушное судно, предварительно, принадлежало ФГКУ "Пятый авиационный отряд", базирующемуся на Камчатке и принадлежащему ФСБ России. Позднее были обнаружены обломки вертолёта.

Частный вертолёт завалился на бок при посадке на Камчатке

Частный вертолёт завалился на бок при посадке на Камчатке

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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