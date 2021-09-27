Глава YouTube заявила о желании продолжать работу в России

Гендиректор видеохостинга YouTube Сьюзан Войжитски заявила, что рассчитывает продолжать работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями РФ. В эфире Bloomberg TV её спросили, покинет ли Google, чьей "дочкой" является "Ютуб", российский рынок, как он покинул Китай.

"Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объёме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. [Компания] сделает всё, чтобы разрешить [противоречия]. Если мы не сможем… Но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем", — ответила Войжитски.

При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, удалял ли "Ютуб" видео по запросу российских властей.

"Мы, конечно, получаем запросы от властей и изучаем, почему мы получили такой запрос, что происходит на местах, и принимаем решение, основываясь на целом ряде разных факторов", — добавила Войжитски.