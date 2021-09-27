Россиянам рассказали о доплатах к пенсиям с 1 октября
По словам юриста Алексея Гавришева, их размер зависит от места проживания пенсионера.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
1 октября в мире отмечается Международный день пожилых людей, носящий второе название День добра и уважения. Во многих регионах к этой дате пенсионеры получат подарки и доплаты. О том, каким будет размер доплат, рассказал адвокат Алексей Гавришев.
По словам юриста, всё зависит от места проживания пенсионера. Так, кому-то могут выдать подарки, а кому-то начислить надбавку к пенсии. Помимо этого предусмотрены особые льготы лицам старше 70 лет.
"Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона", — пояснил Гавришев в беседе с агентством "Прайм".
Юрист добавил, что также с 1 октября оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих вырастут на 3,7%. Соответствующее постановление правительства вышло ещё в мае. Военные пенсии с октября также увеличатся.
"Можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят её к пенсии в денежном эквиваленте", — сказал Гавришев.
Для изменения способа получения услуг нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд или МФЦ либо через сайт ПФР или портал госуслуг.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила средний размер страховой пенсии в 2022 году.
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