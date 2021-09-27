Почти каждый второй россиянин захотел переехать в новые города Сибири

Почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири, построить которые ранее предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка "Открытие".

Как пишет РИА "Новости", "безусловную готовность" переселиться на новое место жительства выразили 7% участников исследования в среднем по России и 16% сибиряков. Ещё 41% готовы переехать туда при определённых условиях.

29% респондентов согласны на переезд, если им гарантируют зарплаты в два-три раза выше, чем сейчас. 12% россиян заинтересованы в подъёмных суммой больше миллиона рублей, а 11% привлекают комфортные условия жизни и развитая инфраструктура.

При этом есть причины, из-за которых граждане не готовы к переезду. В их числе слишком холодная погода (44%), неудобное географическое положение (31%), нежелание менять место жительства (28%) и неверие, что в новых городах можно заработать больше денег, чем сейчас (20%).