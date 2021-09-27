Топ-менеджер "Новатэка" Джитвэй заявил, что уладил вопрос о неуплате налогов в США

Заместитель председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Энтони Джитвэй заявил, что уладил вопрос о неуплате налогов в США. Напомним, ранее его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов, но впоследствии отпустили под залог.

"Дорогие друзья и коллеги. В четверг мне были предъявлены обвинения из-за необоснованных начислений налогов, которые я уже урегулировал с помощью добровольной программы", — написал Джитвэй в "Твиттере".

Топ-менеджер добавил, что не признаёт себя виновным и продолжит активно бороться с обвинениями.

Ранее Лайф сообщал, что суд в американском штате Флорида постановил отправить Джитвэя под стражу. Его оювинили в неуплате налогов на сумму $93 млн. По версии следствия, топ-менеджер "Новатэка" не отчитался об активах, которые у него есть в офшорах и скрывал другие сведения о доходах с целью ухода от уплаты налогов. В обвинении несколько пунктов, и по каждому ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Позже Джитвэя отпустили под залог в 80 миллионов долларов.