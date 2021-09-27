Да придут спасители: 5 молодых игроков, которые могут вывести российский футбол из кризиса Эти парни уже разрывают РПЛ, но в скором времени могут стать настоящими суперзвёздами всего мирового футбола. 26 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Олег Бухарев, © Instagram/ spinyaev09

Российский футбол уже давно находится далеко не в самом лучшем положении. Сборная не балует результатами на крупных турнирах, клубы проваливаются в еврокубках, да и чемпионат, по мнению многих, совсем не такой классный, как хотелось бы. Однако наш футбол далеко не безнадёжен, ведь у нас подрастает целое поколение ярких талантов с огромным будущим. Знакомимся с теми, кто будет спасать российский футбол.

Арсен Захарян, 18 лет, "Динамо"

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Захарян уже давно считается главной надеждой и талантом нашего футбола. Британская The Guardian даже включала его в 60 самых талантливых игроков мира, и сразу после этого динамовец начал разрывать РПЛ.

И голы, и результативные передачи — всё начало складываться у Захаряна. При немце Сандро Шварце он буквально за полгода стал лидером команды. Пусть набирать очки в каждой игре пока не получается, но уже сейчас 18-летний игрок стал настоящим бриллиантом. Естественно, что не обратить внимание на это не могли и в сборной России. Сначала его вызвал Станислав Черчесов на Евро-2020, однако отправиться туда молодой игрок не смог из-за болезни.

Зато уже осенью при Валерии Карпине он дебютировал за главную команду страны. И сразу сделал это максимально уверенно. Причём в матче не абы против кого, а против сборной Хорватии. Неудивительно, что в прессе раз за разом появляются слухи об интересе к Захаряну из Европы. То "Челси", то дортмундская "Боруссия". Теперь Арсен Захарян — главный бриллиант российского футбола, который, мы в это верим, сумеет покорить и весь мир.

Константин Тюкавин, 19 лет, "Динамо"

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ещё один игрок сборной России — Константин Тюкавин. Уроженец небольшого города Котласа Архангельской области ныне — одна из главных звёзд РПЛ и надежд всего нашего футбола. Он, как и Захарян, прорвался в элиту при Сандро Шварце. Немецкий специалист сумел разглядеть в молодых динамовцах большой потенциал. Как итог — оба оказались в сборной России.

Наверняка его дебют не могут забыть фанаты "Спартака". Ведь уже в первом матче за "Динамо" он выбил красно-белых из Кубка России. Чуть позже зажёг в игре против "Краснодара", где оформил дубль. Что интересно, Тюкавин — нападающий совершенно не плана Артёма Дзюбы. Он более мобилен и обладает потрясающим чутьём. Нет никаких сомнений, что Тюкавин ещё зажжёт.

Гамид Агаларов, 21 год, "Уфа"

Фото © Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images

Про Гамида Агаларова в последние недели говорят абсолютно все любители российского футбола. Воспитанник дагестанского футбола долгое время не мог показать свой достаточно неплохой класс. Сын Руслана Агаларова, племянник Камиля Агаларова — совсем не пустой звук для нашего футбола, и особенно поклонников махачкалинского "Анжи".

В прошлом сезоне Агаларов отправился в аренду в астраханский "Волгарь", где за 14 игр забил лишь пять раз. Ныне за девять игр у него восемь забитых мячей и лидерство в списке лучших бомбардиров РПЛ. Чем не прорыв сезона? А вот ещё немного любопытной статистики: Агаларов до этого сезона вообще не забивал в РПЛ.

Теперь Гамид Агаларов — игрок сборной России. По крайней мере, он есть в расширенном списке Карпина. И что-то подсказывает, что форвард "Уфы" сделает всё для того, чтобы попасть в окончательную заявку национальной команды на матчи против Словакии и Словении. Там нам точно не помешает человек, способный забить!

Сергей Пиняев, 17 лет, "Крылья Советов"

Фото © Transfermarkt

Его звезда взошла раньше, чем Арсена Захаряна. Будучи совсем молодым игроком "Чертаново", Сергей Пиняев отправился в "Манчестер Юнайтед" на стажировку. Оттуда привёз не только целый багаж опыта, но и фотографии с Полем Погба и другими видными представителями МЮ.

Однако, пока Пиняев был за бортом РПЛ, для многих он оставался загадкой. Теперь же он игрок "Крыльев Советов", где руководит командой прекрасно с ним знакомый Игорь Осинькин. Зажечь в реалиях чемпионата России Пиняев пока не сумел, однако уже показал свой класс в Кубке России, где дважды забил в ворота ногинского клуба "Знамя" из ФНЛ-2.

Российские болельщики готовы молиться за то, чтобы таланту Пиняева нашли правильное применение и молодая звёздочка не ушла с радаров видных европейских клубов. Кажется, что "Крылья" с целым рядом даровитых талантов — самое для этого правильное и нужное место. Будем верить, что Пиняев совсем скоро станет главной звездой нашего футбола.

Данил Глебов, 21 год, "Ростов"

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Команда с берегов Дона небывало низко для себя расположилась в турнирной таблице. Уход Валерия Карпина и недолгое пребывание на тренерском мостике Юрия Сёмина уж точно не принесут ничего хорошего. Однако и в этом "Ростове" есть свой лидер и яркий игрок, коим является Данил Глебов.

Воспитанник томского футбола попал в "Ростов" транзитом через "Анжи" и "Локомотив", где не сумел сильно насладиться игрой в РПЛ. Теперь Глебов — один из лидеров и главных надежд донской команды. Более того, Данил Глебов стоит достаточно высоко в сводном рейтинге игроков нашего чемпионата по версии WhoScored с неплохими оценками. Причём Глебов может как самостоятельно решить эпизод, так и отдать прекрасный пас на партнёра.

Это далеко не всё

Но если вы думаете, что это всё — полный список, то это совсем не так. В нашем футболе подросло достаточно талантливое поколение, ярких представителей которого невозможно перечислить в рамках одного материала. Не думайте, что мы забыли про Максима Мухина, например. Футболист сборной России и в "Локомотиве", и ныне в ЦСКА — яркий и важный игрок с большим будущим.

Чтобы не уходить далеко от "Ростова", выделим у южан ещё двух ярких представителей — Данилу Сухомлинова и Андрея Ланговича, которые в этом сезоне получают всё больше игровых минут и возможностей показать себя на самом высоком уровне. Не обойдём стороной и Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова из "Краснодара". А есть ещё яркий Данила Прохин из "Сочи", который уже успел попробовать себя и в еврокубках.

Звёзды ЮФЛ и Молодёжного первенства

И это ещё мы не упомянули ЮФЛ или же Молодёжное первенство (ныне М-Лигу), где своих суперзвёзд тоже хватает. Наверняка немногие слышали про Акима Белохонова из "Зенита", который в прошлом сезоне наколотил 30 голов (!) в 21 матче. В этом он отправился на повышение и играет в М-Лиге, там тоже забивает: 4 гола в 10 матчах — неплохой результат для игрока, которому 17 лет.

В этом сезоне в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 тоже хватает забивных игроков: в более старшей лиге в лидерах Павел Мелёшин из "Спартака", в младшей — Вадим Раков из "Локомотива". На счету последнего, кстати, 12 голов в девяти матчах. Не забудем упомянуть и звезду прошлого сезона Матвея Ивахнова — 19 мячей за 24 игры. Ныне он играет в чемпионате Латвии, где пытается проявить себя.

Упомянуть стоит и дуэт лучших бомбардиров Молодёжного первенства прошлого сезона из ЦСКА. Владислав Яковлев уже успел дебютировать за основную команду, а Илья Востриков отправился в "Чайку", где отметился забитым голом.

Так что наш футбол не так уж и безнадёжен. У него есть целый ряд игроков, которые в самом скором времени будут разрывать наш чемпионат, а может, и ведущие турниры Европы. Верим, что именно эти парни спасут наш футбол!

Авторы Шамиль Гаджиев