Руководство ФНЛ проведёт проверку после массового задержания фанатов "Шинника" перед матчем второго дивизиона с владимирским клубом "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными", — говорится в сообщении.

О результатах проверки лига и РФС проинформируют дополнительно по мере поступления новой информации.