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"Меры выглядят чрезмерными": В ФНЛ прокомментировали массовое задержание болельщиков перед матчем "Шинника" во Владимире

Напомним, скандальный эпизод произошёл перед встречей ярославской команды против "Торпедо" в рамках ФНЛ-2.

27 сентября, 10:04

Скриншот из видео © Соцсети

Руководство ФНЛ проведёт проверку после массового задержания фанатов "Шинника" перед матчем второго дивизиона с владимирским клубом "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными", — говорится в сообщении.

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О результатах проверки лига и РФС проинформируют дополнительно по мере поступления новой информации.

Напомним, 26 сентября перед матчем "Торпедо" (Владимир) — "Шинник" в рамках ФНЛ-2 полиция задержала группу фанатов ярославского клуба. По некоторым данным, причиной тому стал проход болельщиков по проезжей части во время похода на встречу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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