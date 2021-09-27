Олимпийский чемпион выступил за уголовное наказание для делавших ставки российских гандболистов

Олимпийский чемпион Игр 2000 года — гандболист Дмитрий Торгованов считает возможным уголовное наказание для игроков юношеской сборной России, которые делали ставки на матчи с собственным участием. Таким мнением он поделился в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Мою позицию по отношению к тому, что произошло, можно охарактеризовать как максимально жёсткую. Это дело необходимо довести до конца, чтобы виновные понесли наказание. И, возможно, не только спортивного характера, но и административного и уголовного", — отметил Торгованов.

По мнению спортсмена, таким гандболистам не место в спорте, несмотря на все возможные перспективы и заслуги. Торгованов подчеркнул, что во времена, когда он играл в сборной, такое было невозможно, ведь выступление за национальную команду было честью.