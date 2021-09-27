Олимпийский чемпион выступил за уголовное наказание для делавших ставки российских гандболистов
Напомним, сразу восемь игроков юношеской сборной России были отстранены от соревнований из-за махинаций.
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Олимпийский чемпион Игр 2000 года — гандболист Дмитрий Торгованов считает возможным уголовное наказание для игроков юношеской сборной России, которые делали ставки на матчи с собственным участием. Таким мнением он поделился в беседе со "Спорт-Экспрессом".
"Мою позицию по отношению к тому, что произошло, можно охарактеризовать как максимально жёсткую. Это дело необходимо довести до конца, чтобы виновные понесли наказание. И, возможно, не только спортивного характера, но и административного и уголовного", — отметил Торгованов.
По мнению спортсмена, таким гандболистам не место в спорте, несмотря на все возможные перспективы и заслуги. Торгованов подчеркнул, что во времена, когда он играл в сборной, такое было невозможно, ведь выступление за национальную команду было честью.
Напомним, сразу восемь гандболистов юношеской сборной России были отстранены от соревнований из-за ставок на игры с собственным участием. Происходило это во время чемпионата Европы, где сборная по итогу заняла 15-е место из 16 команд.
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