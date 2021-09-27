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Месси вернулся к тренировкам перед матчем Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

Встреча состоится во вторник, 28 сентября, в Париже. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

27 сентября, 12:50
<p>Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"</p>

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщается в "Твиттере" французского клуба.

Встреча пройдёт во вторник, 28 сентября, в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

19 сентября Месси получил ушиб кости в матче чемпионата Франции против "Лиона". Из-за повреждения он пропустил две последние встречи в первенстве — против "Метца" и "Монпелье".

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Месси перешёл в ПСЖ в середине августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре тура Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ. Пока на его счету нет результативных действий.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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