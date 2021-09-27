"Никому ничего не объявляли": Третьяк опроверг свои слова о назначении Знарка тренером сборной России по хоккею
Наставник уже работал в национальной команде с 2014 по 2018 год. Под его руководством наши хоккеисты выиграли ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
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Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок пока не назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом сообщает "Матч ТВ".
На прошлой неделе Третьяк объявил, что Знарок будет руководить сборной России на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Валерий Брагин, ранее занимавший пост наставника национальной команды, будет его консультантом.
"Мы никому ничего не объявляли. Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Контракт со Знарком ещё не подписан. Поэтому мы собрали экспертов. И вы все фамилии ещё узнаете", — отметил Третьяк.
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Знарок уже работал в сборной России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
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