Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок пока не назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом сообщает "Матч ТВ".

На прошлой неделе Третьяк объявил, что Знарок будет руководить сборной России на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Валерий Брагин, ранее занимавший пост наставника национальной команды, будет его консультантом.

"Мы никому ничего не объявляли. Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Контракт со Знарком ещё не подписан. Поэтому мы собрали экспертов. И вы все фамилии ещё узнаете", — отметил Третьяк.

Знарок уже работал в сборной России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.