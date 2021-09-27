"Он был не нужен": Друг рассказал, как талант из "Краснодара" Сперцян решил играть за сборную Армении
В текущем сезоне он уже успел забить два мяча и отдать столько же голевых передач в матчах РПЛ.
Фото © ФК "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян долгое время ждал приглашения в молодёжную сборную России, однако не дождался его и решил выступать за Армению. Об этом "Чемпионату" рассказал друг его семьи.
"Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодёжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своё будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нём не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен", — подчеркнул собеседник издания.
Решение было принято осенью 2020 года, когда Сперцян ждал приглашения в молодёжную команду после того, как та гарантировала выход на Евро-2021. Однако приглашения не последовало, а сам игрок был вынужден принять приглашение армянской федерации.
Добавим, что Сперцян успел сыграть за сборную Армении четыре матча, в которых забил один гол. В этом сезоне он сыграл восемь игр за "Краснодар", дважды забив и отдав столько же результативных передач.
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