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"Он был не нужен": Друг рассказал, как талант из "Краснодара" Сперцян решил играть за сборную Армении

В текущем сезоне он уже успел забить два мяча и отдать столько же голевых передач в матчах РПЛ.

27 сентября, 14:59
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян долгое время ждал приглашения в молодёжную сборную России, однако не дождался его и решил выступать за Армению. Об этом "Чемпионату" рассказал друг его семьи.

"Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодёжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своё будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нём не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен", — подчеркнул собеседник издания.

Решение было принято осенью 2020 года, когда Сперцян ждал приглашения в молодёжную команду после того, как та гарантировала выход на Евро-2021. Однако приглашения не последовало, а сам игрок был вынужден принять приглашение армянской федерации.

"Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби, оставшись вдевятером по ходу матча

"Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби, оставшись вдевятером по ходу матча

Добавим, что Сперцян успел сыграть за сборную Армении четыре матча, в которых забил один гол. В этом сезоне он сыграл восемь игр за "Краснодар", дважды забив и отдав столько же результативных передач.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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