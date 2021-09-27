Екатеринбургский "Урал" на своём поле победил тульский "Арсенал" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча уральский клуб забил в первом тайме. По разу отличились румынский полузащитник Эрик Бикфалви и российский хавбек Андрей Егорычев.

Классно навесил Гаджимурадов, а Егорычев зряче кивнул в сторону ворот. Попал! ⚽ pic.twitter.com/cWR9lnoZ11 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 27, 2021

Для "Урала" победа стала первой в нынешнем сезоне РПЛ. До этого команда трижды сыграла вничью и пять раз уступила.

Подопечные Игоря Шалимова набрали шесть очков, оставшись на последней, 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб по разнице забитых и пропущенных мячей уступает "Ростову", у которого также шесть баллов. "Арсенал" с восемью очками — на 13-й позиции.