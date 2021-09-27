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Первая победа в сезоне: "Урал" выиграл у "Арсенала" в чемпионате России по футболу

В составе команды Игоря Шалимова по голу забили Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев.

27 сентября, 15:56
<p>Фото © ФК "Урал"</p>

Фото © ФК "Урал"

Екатеринбургский "Урал" на своём поле победил тульский "Арсенал" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча уральский клуб забил в первом тайме. По разу отличились румынский полузащитник Эрик Бикфалви и российский хавбек Андрей Егорычев.

Для "Урала" победа стала первой в нынешнем сезоне РПЛ. До этого команда трижды сыграла вничью и пять раз уступила.

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Подопечные Игоря Шалимова набрали шесть очков, оставшись на последней, 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб по разнице забитых и пропущенных мячей уступает "Ростову", у которого также шесть баллов. "Арсенал" с восемью очками — на 13-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 9-й тур

"Урал" — "Арсенал" — 2:0

Голы: Бикфалви 5' (1:0), Егорычев 32' (2:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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