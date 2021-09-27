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Школы с 2023 года будут использовать только госресурсы при обучении на удалёнке

Заняться исполнением соответствующего распоряжения главы государства предстоит кабмину и профильной комиссии Госсовета.

27 сентября, 17:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин поручил с 2023 года обеспечить использование только государственных информационных систем в школах при дистанционном обучении. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение с 1 января 2023 года исключительно государственных информационных систем при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряжённых с обработкой персональных данных обучающихся", — отмечается в перечне.

Поручение адресовано правительству и комиссии Госсовета по направлению "Образование". Также Путин распорядился вносить в законодательство необходимые поправки о новых полномочиях Минпросвещения. Ведомство будет определять порядок экспертизы содержания и лицензирования образовательных онлайн-ресурсов, которые используют школьники и студенты колледжей, обучаясь на удалёнке.

Здравствуй, онлайн-школа: Как перевести ребёнка на домашнее обучение

Здравствуй, онлайн-школа: Как перевести ребёнка на домашнее обучение

Ранее Путин поручил сократить число проверочных и контрольных работ в российских школах. По мнению президента РФ, это необходимо для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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