Школы с 2023 года будут использовать только госресурсы при обучении на удалёнке

Президент России Владимир Путин поручил с 2023 года обеспечить использование только государственных информационных систем в школах при дистанционном обучении. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение с 1 января 2023 года исключительно государственных информационных систем при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряжённых с обработкой персональных данных обучающихся", — отмечается в перечне.

Поручение адресовано правительству и комиссии Госсовета по направлению "Образование". Также Путин распорядился вносить в законодательство необходимые поправки о новых полномочиях Минпросвещения. Ведомство будет определять порядок экспертизы содержания и лицензирования образовательных онлайн-ресурсов, которые используют школьники и студенты колледжей, обучаясь на удалёнке.