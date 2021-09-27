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Путин поручил сократить число проверочных и контрольных в российских школах

По мнению российского лидера, это необходимо для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".

27 сентября, 16:42

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания августовского президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", — гласит один из пунктов документа.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения и региональными властями.

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Ранее Путин поручил полностью отказаться от обучения в три смены к 2023–2024 учебному году. Исполнителями значатся Правительство РФ совместно с органами исполнительной власти в регионах страны. Доложить об успехах придётся до 15 декабря.

А в августе президент предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одарёнными детьми "Сириус" во всех российских школах. Он отметил, что сама по себе идея работы с одарёнными детьми чрезвычайно важна и данный центр развивается под руководством Елены Шмелёвой самым лучшим образом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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