Путин поручил сократить число проверочных и контрольных в российских школах

Президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания августовского президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", — гласит один из пунктов документа.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения и региональными властями.

Ранее Путин поручил полностью отказаться от обучения в три смены к 2023–2024 учебному году. Исполнителями значатся Правительство РФ совместно с органами исполнительной власти в регионах страны. Доложить об успехах придётся до 15 декабря.