Названы две страны, выигравшие от роста цен на газ в Европе
Компании этих двух государств покрывают порядка 60% потребности ЕС в голубом топливе.
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Норвегия наравне с Россией выиграла от рекордного роста цен на газ в Европе. Такое мнение озвучили авторы статьи для агентства Reuters.
За последние недели стоимость газа на европейском рынке увеличилась на 300%, а "Газпром" и норвежская Equinor покрывают в районе 60% от общей потребности стран ЕС. Норвегия, по мнению авторов, начнёт продавать спотовым клиентам более половины топлива, и большую часть этого количества — порядка 70% — по ценам на сутки вперёд.
"Мы никогда не были так подвержены влиянию спотовых цен на газ, как сейчас. Стремительный рост стоимости произошёл в самый подходящий момент для Equinor", — рассказал главный экономист Equinor Эйрик Вэрнесс.
Напомним, ранее стало известно, что "Газпром" получил рекомендации от ФАС России по увеличению объёмов реализации природного газа на бирже из-за роста неудовлетворённого спроса в размере 1,1 миллиарда м3.
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