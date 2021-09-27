Названы две страны, выигравшие от роста цен на газ в Европе

Норвегия наравне с Россией выиграла от рекордного роста цен на газ в Европе. Такое мнение озвучили авторы статьи для агентства Reuters.

За последние недели стоимость газа на европейском рынке увеличилась на 300%, а "Газпром" и норвежская Equinor покрывают в районе 60% от общей потребности стран ЕС. Норвегия, по мнению авторов, начнёт продавать спотовым клиентам более половины топлива, и большую часть этого количества — порядка 70% — по ценам на сутки вперёд.

"Мы никогда не были так подвержены влиянию спотовых цен на газ, как сейчас. Стремительный рост стоимости произошёл в самый подходящий момент для Equinor", — рассказал главный экономист Equinor Эйрик Вэрнесс.