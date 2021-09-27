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ФАС рекомендовала "Газпрому" нарастить продажи газа на бирже

С 9 августа компания перестала выставлять заявки на суточных торгах, что привело к росту цен на топливо.

27 сентября, 09:11
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

"Газпром" получил рекомендации от ФАС России по увеличению объёмов реализации природного газа на бирже из-за роста неудовлетворённого спроса в размере 1,1 миллиарда м3. Такую информацию опубликовали в ведомстве.

"Антимонопольная служба в процессе мониторинга текущей ситуации на биржевых торгах установила снижение объёмов реализации газа. С 9 августа компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объёма продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен", — заявили в ФАС РФ.

В ФАС России подчеркнули, что рекомендации направлены с целью формирования справедливой стоимости и достижения установленного Правительством РФ показателя продажи газа на бирже. За прошлый год объём реализации составил 12,1 миллиарда м3, а за восемь месяцев 2021 года — всего 3,6 миллиарда м3.

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Ранее Лайф сообщал, что акции "Газпрома" подскочили в цене после завершения строительства "Северного потока 2". По оценкам компании, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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