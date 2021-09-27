ФАС рекомендовала "Газпрому" нарастить продажи газа на бирже

"Газпром" получил рекомендации от ФАС России по увеличению объёмов реализации природного газа на бирже из-за роста неудовлетворённого спроса в размере 1,1 миллиарда м3. Такую информацию опубликовали в ведомстве.

"Антимонопольная служба в процессе мониторинга текущей ситуации на биржевых торгах установила снижение объёмов реализации газа. С 9 августа компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объёма продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен", — заявили в ФАС РФ.