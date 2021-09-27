Эксперт объяснил, что сулит России победа социал-демократов на выборах в Бундестаг ФРГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, лидер — Олаф Шольц) позитивно относится к России, поэтому её победа на выборах в бундестаг не сулит плохих перемен для отношений Берлина и Москвы. Об этом в беседе с Лайфом заявил эксперт-германист Андрей Шмидт.

"Исходя из последних результатов, СДПГ пока не может создать правительство, и, вероятнее всего, это будет коалиция. Чёрно-красная, так называемая большая коалиция. Если же им не хватит этого, то придётся привлекать третью партию в коалицию, начнётся веселье. Социал-демократы традиционно позитивно относились к России", — объяснил он.

По мнению собеседника Лайфа, отношения между государствами после победы социал-демократов должны остаться благоприятными. Шмидт также не видит угроз для "Северного потока – 2". Он полагает, что негативно отразиться на отношениях РФ и Германии могла бы победа "Зелёных".