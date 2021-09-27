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Эксперт объяснил, что сулит России победа социал-демократов на выборах в Бундестаг ФРГ

Собеседник Лайфа не видит в этом угроз для российского газопровода "Северный поток – 2".

27 сентября, 09:07
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, лидер — Олаф Шольц) позитивно относится к России, поэтому её победа на выборах в бундестаг не сулит плохих перемен для отношений Берлина и Москвы. Об этом в беседе с Лайфом заявил эксперт-германист Андрей Шмидт.

"Исходя из последних результатов, СДПГ пока не может создать правительство, и, вероятнее всего, это будет коалиция. Чёрно-красная, так называемая большая коалиция. Если же им не хватит этого, то придётся привлекать третью партию в коалицию, начнётся веселье. Социал-демократы традиционно позитивно относились к России", — объяснил он.

По мнению собеседника Лайфа, отношения между государствами после победы социал-демократов должны остаться благоприятными. Шмидт также не видит угроз для "Северного потока – 2". Он полагает, что негативно отразиться на отношениях РФ и Германии могла бы победа "Зелёных".

Ранее Лайф писал, что социал-демократы одержали победу на выборах в Бундестаг Германии. Консервативный блок ХДС/ХСС, к которому относится уходящий в отставку канцлер Ангела Меркель, показал худший результат в истории.

В партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой

В партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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