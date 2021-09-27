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В Совфеде опровергли информацию о новых выплатах ко Дню пожилого человека

При этом уточняется, что регионы по собственной инициативе могут назначить льготы в честь праздника.

27 сентября, 08:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Централизованных выплат из Пенсионного фонда России, приуроченных ко Дню пожилого человека, не будет, сообщил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Он пояснил, что денежные выплаты и подарки в этот устоявшийся праздник законодательством не предусмотрены. Однако они могут быть назначены властями отдельных регионов, если там посчитают правильным и нужным отметить вклад людей в развитие города или области.

"Это могут быть и подарки, и организованные концерты для них, и вечера отдыха, и другие выплаты, которые могут быть приурочены. Например, выплаты могут быть связаны с выполнением обязательств по званию "Ветеран труда". Либо соответствующим образом отмечаются долгожители",  объяснил Рязанский в беседе с RT.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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