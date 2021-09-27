В Совфеде опровергли информацию о новых выплатах ко Дню пожилого человека

Централизованных выплат из Пенсионного фонда России, приуроченных ко Дню пожилого человека, не будет, сообщил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Он пояснил, что денежные выплаты и подарки в этот устоявшийся праздник законодательством не предусмотрены. Однако они могут быть назначены властями отдельных регионов, если там посчитают правильным и нужным отметить вклад людей в развитие города или области.

"Это могут быть и подарки, и организованные концерты для них, и вечера отдыха, и другие выплаты, которые могут быть приурочены. Например, выплаты могут быть связаны с выполнением обязательств по званию "Ветеран труда". Либо соответствующим образом отмечаются долгожители", — объяснил Рязанский в беседе с RT.