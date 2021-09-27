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Опубликовано 27 сентября 2021, 11:37

Володин предупредил, что вмешательство в выборы в России извне будет постоянным

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Он уверен, что Россия должна противодействовать этому и выстраивать отношения с другими странами без двойных стандартов.

России стоит исходить из того, что иностранное вмешательство во внутренние дела страны будет постоянным явлением, поскольку не все государства заинтересованы в способности РФ оказывать влияние на международную повестку. Об этом заявил председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос о том, как нужно реагировать на вмешательство из‑за рубежа, которое было зафиксировано в ходе выборов.

По его мнению, вмешательство является "сопутствующим фактором", который тормозит развитие России. А при взаимодействии с другими странами необходимо выстраивать партнёрские отношения, без двойных стандартов и проникновения во внутренние дела суверенных государств.

"Страны, понятно какие, настроены на то, что Россия не должна влиять на международную повестку. Россия, по их мнению, должна быть слабой. Более того, она — опять-таки по их задумкам — в перспективе должна терять свой суверенитет. И наша задача — сделать всё, чтобы не допустить этого. Чтобы их планы не сбылись. Нам необходимо противодействовать этому", — заявил Володин.

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Ранее Володин назвал "вмешательством во внутренние дела России" доклад Европарламента, где звучали призывы к ужесточению антироссийской политики.

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Николай Абрамов
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