В Москве водитель посадил за руль двухлетнюю дочь

В Москве водитель посадил за руль ребёнка. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Москве очередной водитель решил поиграть с судьбой и посадил за руль малолетнего ребёнка. Как стало известно Лайфу, иномарка принадлежит 39-летнему Андрею С. За руль он посадил 2,5-летнюю дочь.

По словам отца, девочка якобы капризничала в детском кресле, поэтому её пришлось взять на руки, пока машина стояла в пробке. Однако на кадрах видно, что транспортное средство движется, значит, налицо грубое нарушение ПДД. Теперь водителю грозит штраф, а материал о нарушении может быть передан в комиссию по делам несовершеннолетних.