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В Москве водитель посадил за руль двухлетнюю дочь

По словам отца, малышка якобы капризничала в детском кресле, поэтому её пришлось взять на руки.

27 сентября, 08:30

В Москве водитель посадил за руль ребёнка. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве очередной водитель решил поиграть с судьбой и посадил за руль малолетнего ребёнка. Как стало известно Лайфу, иномарка принадлежит 39-летнему Андрею С. За руль он посадил 2,5-летнюю дочь.

По словам отца, девочка якобы капризничала в детском кресле, поэтому её пришлось взять на руки, пока машина стояла в пробке. Однако на кадрах видно, что транспортное средство движется, значит, налицо грубое нарушение ПДД. Теперь водителю грозит штраф, а материал о нарушении может быть передан в комиссию по делам несовершеннолетних.

"Газу давай": Бывший участник "Дома-2" посадил за руль маленького сына в Москве

"Газу давай": Бывший участник "Дома-2" посадил за руль маленького сына в Москве

Накануне Лайф сообщал о другом абсолютно аналогичном случае, который произошёл в столице. Очевидцы запечатлели автомобиль Toyota Camry, за рулём которого сидел семилетний мальчик. В результате полицейские нашли владельца автомобиля и выписали ему штраф.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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