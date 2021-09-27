В Москве водитель посадил за руль двухлетнюю дочь
По словам отца, малышка якобы капризничала в детском кресле, поэтому её пришлось взять на руки.
В Москве очередной водитель решил поиграть с судьбой и посадил за руль малолетнего ребёнка. Как стало известно Лайфу, иномарка принадлежит 39-летнему Андрею С. За руль он посадил 2,5-летнюю дочь.
По словам отца, девочка якобы капризничала в детском кресле, поэтому её пришлось взять на руки, пока машина стояла в пробке. Однако на кадрах видно, что транспортное средство движется, значит, налицо грубое нарушение ПДД. Теперь водителю грозит штраф, а материал о нарушении может быть передан в комиссию по делам несовершеннолетних.
Накануне Лайф сообщал о другом абсолютно аналогичном случае, который произошёл в столице. Очевидцы запечатлели автомобиль Toyota Camry, за рулём которого сидел семилетний мальчик. В результате полицейские нашли владельца автомобиля и выписали ему штраф.
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