Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем

Председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский попал в больницу. Как пишет Mash, у политика проблемы с сердцем.

На минувших выходных Явлинский почувствовал тяжесть в груди, а также пожаловался на учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание. Медики увезли его в больницу, где в результате диагностировали нарушение ритма сердца, оценив его состояние как среднетяжёлое.

Известно, что более 20 лет назад Явлинский перенёс две операции на сердце. Одну провели в Германии в 1998 году, другую — в США в 1999-м.