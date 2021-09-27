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Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем

Более 20 лет назад политик дважды перенёс операцию на орган.

27 сентября, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский попал в больницу. Как пишет Mash, у политика проблемы с сердцем.

На минувших выходных Явлинский почувствовал тяжесть в груди, а также пожаловался на учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание. Медики увезли его в больницу, где в результате диагностировали нарушение ритма сердца, оценив его состояние как среднетяжёлое.

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Известно, что более 20 лет назад Явлинский перенёс две операции на сердце. Одну провели в Германии в 1998 году, другую — в США в 1999-м.

Ранее Лайф писал, что на 76-м году жизни от проблем с сердцем скончался российский кинокритик и президент Гильдии киноведов Кирилл Разлогов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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