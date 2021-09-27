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У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердили ковид

В больницу в Коммунарке она попала накануне вечером. А до этого артистка несколько дней провела в Крыму.

27 сентября, 06:32
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<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/COFTTj8FAiX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_

Врачи подтвердили у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой коронавирус. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, при этом поражения лёгких у звезды нет — КТ ничего не показала.

Напомним, вечером 26 сентября Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.

"Я — широкоплечая большесисечная Лариса": Гузеева жёстко ответила хейтерам, критикующим её внешность

"Я — широкоплечая большесисечная Лариса": Гузеева жёстко ответила хейтерам, критикующим её внешность

Судя по инстаграму актрисы, последние дни она провела в Крыму.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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