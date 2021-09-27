У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердили ковид
В больницу в Коммунарке она попала накануне вечером. А до этого артистка несколько дней провела в Крыму.
Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_
Врачи подтвердили у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой коронавирус. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, при этом поражения лёгких у звезды нет — КТ ничего не показала.
Напомним, вечером 26 сентября Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.
"Я — широкоплечая большесисечная Лариса": Гузеева жёстко ответила хейтерам, критикующим её внешность
Судя по инстаграму актрисы, последние дни она провела в Крыму.
Комментариев: 0