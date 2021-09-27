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IKEA перестанет выпускать знаменитую синюю акулу Blahaj

Эта новость очень огорчила фанатов игрушки, которые устроили акцию поддержки — они настаивают, чтобы акулу вернули в магазины.

27 сентября, 06:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://twitter.com/zeIenka_dragon/status/1441085456251174924/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zeIenka_dragon</a></p>

Фото © Instagram / zeIenka_dragon

В апреле 2022 года IKEA перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj ("Блохэй"). Об этом сообщила служба поддержки компании в "Твиттере".

IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка питерского школьника

IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка питерского школьника

Покупатели заметили, что игрушка отсутствует на сайте магазина, и обратились в службу поддержки с вопросом о том, когда она появится снова. Компания ответила, что акулы нет в наличии на складах, а также добавила, что с апреля 2022 года её и вовсе снимут с производства. После этого возмущённые фанаты устроили акцию поддержки игрушки в Сети — они настаивают, чтобы Blahaj вернули в магазины.

"Эти русские одержимы акулами!" Дикий тренд наших блогеров шокировал американцев

"Эти русские одержимы акулами!" Дикий тренд наших блогеров шокировал американцев

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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