IKEA перестанет выпускать знаменитую синюю акулу Blahaj
Эта новость очень огорчила фанатов игрушки, которые устроили акцию поддержки — они настаивают, чтобы акулу вернули в магазины.
Фото © Instagram / zeIenka_dragon
В апреле 2022 года IKEA перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj ("Блохэй"). Об этом сообщила служба поддержки компании в "Твиттере".
Покупатели заметили, что игрушка отсутствует на сайте магазина, и обратились в службу поддержки с вопросом о том, когда она появится снова. Компания ответила, что акулы нет в наличии на складах, а также добавила, что с апреля 2022 года её и вовсе снимут с производства. После этого возмущённые фанаты устроили акцию поддержки игрушки в Сети — они настаивают, чтобы Blahaj вернули в магазины.
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