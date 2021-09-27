IKEA перестанет выпускать знаменитую синюю акулу Blahaj

Покупатели заметили, что игрушка отсутствует на сайте магазина, и обратились в службу поддержки с вопросом о том, когда она появится снова. Компания ответила, что акулы нет в наличии на складах, а также добавила, что с апреля 2022 года её и вовсе снимут с производства. После этого возмущённые фанаты устроили акцию поддержки игрушки в Сети — они настаивают, чтобы Blahaj вернули в магазины.