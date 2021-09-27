Москвичи и петербуржцы рассказали о страхах перед новой волной коронавируса
В целом по стране очередной всплеск заболеваемости пугает каждого третьего опрошенного россиянина.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Новой волны коронавируса в Москве боятся больше, чем в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса SuperJob, передаёт РБК.
В опросе, который проводился 23–24 сентября, участвовало 1,6 тысячи экономически активных граждан. Респондентов спросили, боятся ли они нового всплеска заболеваемости ковидом. В Москве о подобных опасениях заявило 40% опрошенных, в Петербурге — 31%.
В целом по стране четвёртая волна коронавирусной инфекции пугает каждого третьего опрошенного россиянина. "Очень" её боится лишь 5% респондентов, "немного" — 29%. Ещё две трети опрошенных считают, что будущий всплеск заболеваемости не внушает опасений. Как отмечается, в этой группе "бесстрашных" больше среди мужчин, нежели женщин — 71 против 61 процента. При этом чаще всего о том, что очередная волна ковида их не пугает, заявляли антипрививочники (75%).
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России может начаться в конце сентября — начале октября, предупредил ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Предпосылки для этого создаст совпадение сразу таких факторов, как сезонные инфекции, возвращение людей из отпусков и начало учебного года.
В свою очередь ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Скулачев отметил, что в случае четвёртой волны всплеск заболеваемости ковидом придётся на регионы. По его словам, в Москве и Петербурге — большое количество переболевших и вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что новый подъём заболеваемости в стране может произойти за счёт тех, кто не привился.
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