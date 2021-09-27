Москвичи и петербуржцы рассказали о страхах перед новой волной коронавируса

В целом по стране четвёртая волна коронавирусной инфекции пугает каждого третьего опрошенного россиянина. "Очень" её боится лишь 5% респондентов, "немного" — 29%. Ещё две трети опрошенных считают, что будущий всплеск заболеваемости не внушает опасений. Как отмечается, в этой группе "бесстрашных" больше среди мужчин, нежели женщин — 71 против 61 процента. При этом чаще всего о том, что очередная волна ковида их не пугает, заявляли антипрививочники (75%).