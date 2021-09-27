В Красноярском крае осиротевший белый медвежонок вышел к людям. Видео © Facebook / Андрей Горбань

В посёлке Диксон Красноярского края маленький белый медвежонок вышел к людям. Как рассказал директор местного зоопарка Андрей Горбань, который опубликовал видео со зверем, вероятнее всего, мама малыша погибла.

"Ну вот, как в мультике. Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придёт", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

На кадрах видно, что медвежонок лежит на камнях возле посёлка, почти не двигаясь. Он практически не реагирует на людей, подзывающих его к себе, лишь наблюдая за ними грустным взглядом. Как рассказал Горбань в комментариях к своей публикации, сейчас в зоопарке внимательно следят за ситуацией и в случае чего готовы вылететь на место, чтобы спасти животное, однако для этого нужно разрешение федерального управления Росприроднадзора, поскольку белые медведи занесены в Красную книгу.