В Ногинске спасли кошку, которая осталась в пустой квартире после взрыва газа в доме

В подмосковном Ногинске спасли кошку, которая оказалась заперта на три недели в пустой квартире после того, как в доме произошёл взрыв. Об этом сообщили волонтёры.

"В общем кошку спасли со второго этажа. Это наша Нюша. Мы сейчас будем связываться с хозяевами", — рассказала девушка из команды волонтёров.

По её словам, кошка угодила в специальную котоловушку, которую оставили в доме, после чего один из рабочих вынес её с огороженной забором территории. Животное в плохом состоянии, поэтому в первую очередь его направят на обследование в ветеринарную клинику. Теперь волонтёрам осталось вызволить на свободу ещё одного питомца, который оказался заперт на шестом этаже.