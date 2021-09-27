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В Ногинске спасли кошку, которая осталась в пустой квартире после взрыва газа в доме

С 8 сентября питомец находился без присмотра хозяев, поэтому в ближайшее время его осмотрит ветеринар.

27 сентября, 08:16

В Ногинске спасли кошку, которая осталась в пустой квартире после взрыва газа в доме. Видео © Instagram / khoroshkavesna

В подмосковном Ногинске спасли кошку, которая оказалась заперта на три недели в пустой квартире после того, как в доме произошёл взрыв. Об этом сообщили волонтёры.

"В общем кошку спасли со второго этажа. Это наша Нюша. Мы сейчас будем связываться с хозяевами", — рассказала девушка из команды волонтёров.

По её словам, кошка угодила в специальную котоловушку, которую оставили в доме, после чего один из рабочих вынес её с огороженной забором территории. Животное в плохом состоянии, поэтому в первую очередь его направят на обследование в ветеринарную клинику. Теперь волонтёрам осталось вызволить на свободу ещё одного питомца, который оказался заперт на шестом этаже.

Кошка почти 3 недели дожидается спасения из разрушенного взрывом дома в Ногинске

Кошка почти 3 недели дожидается спасения из разрушенного взрывом дома в Ногинске

Напомним, взрыв газа в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. Взрывная волна повредила более двадцати квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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