Стоимость акций "Газпрома" впервые за 13 лет превысила 350 рублей за бумагу
По данным на 10:18, в ходе торгов их цена выросла на 1,66%, а затем прибавила ещё 1,71%.
Фото © "Газпром"
Акции "Газпрома" утром в понедельник впервые за 13 лет обновили максимум, превысив стоимость в 350 рублей за бумагу. Предыдущий исторический пик (369,5 рубля) был зафиксирован 22 мая 2008 года.
Согласно данным Московской биржи на 10:18 по мск, в ходе торгов стоимость акций "Газпрома" выросла на 1,66% и достигла 350,06 руб. за бумагу. По данным на 10:40 по мск, акции продолжали расти и стоили 350,21 рубля за штуку (+1,71%).
Ранее Лайф сообщал, что акции "Газпрома" подскочили в цене после завершения строительства "Северного потока — 2". По оценкам компании, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.
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