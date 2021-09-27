Стоимость акций "Газпрома" впервые за 13 лет превысила 350 рублей за бумагу

Акции "Газпрома" утром в понедельник впервые за 13 лет обновили максимум, превысив стоимость в 350 рублей за бумагу. Предыдущий исторический пик (369,5 рубля) был зафиксирован 22 мая 2008 года.

Согласно данным Московской биржи на 10:18 по мск, в ходе торгов стоимость акций "Газпрома" выросла на 1,66% и достигла 350,06 руб. за бумагу. По данным на 10:40 по мск, акции продолжали расти и стоили 350,21 рубля за штуку (+1,71%).