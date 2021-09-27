В России предложили ввести единые налоговые льготы на авто для многодетных

В России предложили ввести единые правила получения налоговых льгот на авто многодетными семьями по всей стране. Соответствующее обращение первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

По словам Петрова, налоговые преференции для многодетных семей разнятся от региона к региону. Так, в Москве и Подмосковье освобождают от уплаты налога только одно транспортное средство в семье на выбор, а в Санкт-Петербурге льгота действует только на транспортное средство, мощность двигателя которого составляет не более 150 л.с.

"Жизненные реалии требуют от нас идти в ногу со временем. В данной связи прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трёх единиц на семью", — цитирует его слова RT.