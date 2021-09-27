Пермский стрелок сможет заговорить на этой неделе

Обвиняемый пока не может разговаривать из-за трубки в горле, но её планируют убрать уже на этой неделе. Молодой человек стал дышать самостоятельно. По словам источника, Тимур становится активнее, сегодня его начали кормить.

Ранее Лайф писал о том, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.