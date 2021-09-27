НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пермский стрелок сможет заговорить на этой неделе

Сейчас ему мешает трубка в горле, но её планируют убрать в ближайшие дни.

27 сентября, 07:33
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

У 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете и серьёзно раненого при задержании, наблюдается хорошая динамика. О его состоянии рассказал Лайфу источник.

Обвиняемый пока не может разговаривать из-за трубки в горле, но её планируют убрать уже на этой неделе. Молодой человек стал дышать самостоятельно. По словам источника, Тимур становится активнее, сегодня его начали кормить.

Ранее Лайф писал о том, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.

Студент из Туркмении помог спасти более 20 человек во время стрельбы в Перми

Студент из Туркмении помог спасти более 20 человек во время стрельбы в Перми

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1