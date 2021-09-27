Пермский стрелок сможет заговорить на этой неделе
Сейчас ему мешает трубка в горле, но её планируют убрать в ближайшие дни.
Кадр из видео © LIFE
У 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете и серьёзно раненого при задержании, наблюдается хорошая динамика. О его состоянии рассказал Лайфу источник.
Обвиняемый пока не может разговаривать из-за трубки в горле, но её планируют убрать уже на этой неделе. Молодой человек стал дышать самостоятельно. По словам источника, Тимур становится активнее, сегодня его начали кормить.
Ранее Лайф писал о том, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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