Политолог рассказал, как Евросоюз "откровенно кинул" Украину

Евросоюз и, в частности, Германия преследуют лишь свои интересы, и Киев "откровенно кинули" в ситуации с "Северным потоком – 2", считает украинский политический эксперт Тарас Загородний.

"Мы должны понимать одно: скорее всего, ничего не поменяется в Германии (после выборов в бундестаг. — Прим. Лайфа). Поэтому все надежды, что выиграют "Зелёные", которые остановят "Северный поток – 2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

По мнению Загороднего, Германия уже начала улучшать отношения с Россией, поэтому Украине остаётся сделать выводы и перейти к прагматическим взаимоотношениям с западными партнёрами, пытаясь оказывать на них давление в сфере экономики. Политолог подчеркнул, что все разговоры ЕС про европейские ценности были "туфтой", впредь Киев должен трезво оценивать его слова и обещания.

"Себе они берут дешёвый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: "А вы себе забирайте водород"... для которого нет инфраструктуры, никакой техники", — пояснил Загородний.