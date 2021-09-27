НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политолог рассказал, как Евросоюз "откровенно кинул" Украину

По его мнению, все разговоры про европейские ценности были "туфтой", впредь Киев должен трезво оценивать обещания западных партнёров.

27 сентября, 07:27
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Евросоюз и, в частности, Германия преследуют лишь свои интересы, и Киев "откровенно кинули" в ситуации с "Северным потоком – 2", считает украинский политический эксперт Тарас Загородний.

"Мы должны понимать одно: скорее всего, ничего не поменяется в Германии (после выборов в бундестаг. — Прим. Лайфа). Поэтому все надежды, что выиграют "Зелёные", которые остановят "Северный поток – 2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились", сказал он в эфире телеканала "Наш".

По мнению Загороднего, Германия уже начала улучшать отношения с Россией, поэтому Украине остаётся сделать выводы и перейти к прагматическим взаимоотношениям с западными партнёрами, пытаясь оказывать на них давление в сфере экономики. Политолог подчеркнул, что все разговоры ЕС про европейские ценности были "туфтой", впредь Киев должен трезво оценивать его слова и обещания.

"Себе они берут дешёвый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: "А вы себе забирайте водород"... для которого нет инфраструктуры, никакой техники", — пояснил Загородний.

На Украине придумали способ "победить" "Газпром" и "Северный поток – 2"

На Украине придумали способ "победить" "Газпром" и "Северный поток – 2"

Ранее на Украине назвали Запад своим должником из-за "Северного потока – 2". Экономист заявил, что ситуация с уже достроенным российским газопроводом должна поспособствовать получению Киевом транша от МВФ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1