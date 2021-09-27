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В Госдуму внесли законопроект о публичной власти

Одним из положений документа является введение равных сроков исполнения полномочий для глав регионов и депутатов заксобраний.

27 сентября, 07:24
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Законопроект, направленный на организацию власти в субъектах Российской Федерации, был внесён сегодня в Госдуму. Авторами документа выступили председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Документ носит название "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Так, например, законодатели предлагают предоставить президенту России больше оснований для увольнения губернаторов, доверие к которым было утрачено. Также авторы законопроекта предложили ввести равные сроки исполнения полномочий для глав регионов и депутатов региональных заксобраний — пять лет. Помимо этого, документом предлагается снять ограничение на два срока губернаторства подряд.

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Кроме того, согласно документу, будет установлен единообразный подход в наименованиях органов, а именно высшее должностное лицо станет "Главой субъекта Российской Федерации", а высший исполнительный орган — "Правительством субъекта Российской Федерации".

Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за призывы к насилию в Сети.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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