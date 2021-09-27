В Госдуму внесли законопроект о публичной власти

Законопроект, направленный на организацию власти в субъектах Российской Федерации, был внесён сегодня в Госдуму. Авторами документа выступили председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Документ носит название "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Так, например, законодатели предлагают предоставить президенту России больше оснований для увольнения губернаторов, доверие к которым было утрачено. Также авторы законопроекта предложили ввести равные сроки исполнения полномочий для глав регионов и депутатов региональных заксобраний — пять лет. Помимо этого, документом предлагается снять ограничение на два срока губернаторства подряд.

Кроме того, согласно документу, будет установлен единообразный подход в наименованиях органов, а именно высшее должностное лицо станет "Главой субъекта Российской Федерации", а высший исполнительный орган — "Правительством субъекта Российской Федерации".