Российские десантные войска начали масштабные учения в Крыму
В манёврах будут использованы автоматы АК-12, пулемёты "Печенег", гранатомёты РПГ-7Д, снайперское вооружение, танки Т-72Б3.
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В Крыму на полигоне Опук начались масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Всего в полковом тактическом учении будет задействовано до двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.
Учения начнутся с марш-броска, затем десантники отработают ведение обороны в дневное и ночное время, а на заключительном этапе выполнят наступательные действия. В упражнениях будут использованы разные виды оружия и военной техники, в том числе автоматы АК-12, пулемёты "Печенег", гранатомёты РПГ-7Д, снайперское вооружение, танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ "Ракушка". Учения будут идти на протяжении трёх дней.
Ранее украинские десантники провели совместные прыжки с американскими. Десант высадился в рамках военных учений Rapid Trident 2021 с самолёта ВС США С-130 "Геркулес".
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