Российские десантные войска начали масштабные учения в Крыму

В Крыму на полигоне Опук начались масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего в полковом тактическом учении будет задействовано до двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.

Учения начнутся с марш-броска, затем десантники отработают ведение обороны в дневное и ночное время, а на заключительном этапе выполнят наступательные действия. В упражнениях будут использованы разные виды оружия и военной техники, в том числе автоматы АК-12, пулемёты "Печенег", гранатомёты РПГ-7Д, снайперское вооружение, танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ "Ракушка". Учения будут идти на протяжении трёх дней.