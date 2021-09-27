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Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой

Занятия со студентами пока что проходят в дистанционном формате.

27 сентября, 07:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/permuniversity/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">permuniversity</a></p>

Фото © Instagram / permuniversity

Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ), где в результате стрельбы погибло шесть человек, открыл двери для преподавателей и сотрудников.

Как сообщили РИА "Новости" в вузе, доступ в кампус организован только для тех, кто есть в списках, которые есть у охраны на пунктах пропуска. Списки составлены на основании данных, поданных руководителями факультетов и других структурных подразделений университета. Студенты будут учиться удалённо до 2 октября.

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Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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