Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой
Занятия со студентами пока что проходят в дистанционном формате.
Фото © Instagram / permuniversity
Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ), где в результате стрельбы погибло шесть человек, открыл двери для преподавателей и сотрудников.
Как сообщили РИА "Новости" в вузе, доступ в кампус организован только для тех, кто есть в списках, которые есть у охраны на пунктах пропуска. Списки составлены на основании данных, поданных руководителями факультетов и других структурных подразделений университета. Студенты будут учиться удалённо до 2 октября.
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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