Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой

Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ), где в результате стрельбы погибло шесть человек, открыл двери для преподавателей и сотрудников.

Как сообщили РИА "Новости" в вузе, доступ в кампус организован только для тех, кто есть в списках, которые есть у охраны на пунктах пропуска. Списки составлены на основании данных, поданных руководителями факультетов и других структурных подразделений университета. Студенты будут учиться удалённо до 2 октября.