В Перми повторилась трагедия 63-летней давности Оглавление Лямино Комсорг Безумие Последствия В 1958 году пьяный секретарь комитета комсомола устроил жестокую расправу над студентами из-за конфликта со своим начальством. 32649 32649 Фото © Shutterstock

20 сентября нынешнего года студент-первокурсник юридического факультета Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров, вооружённый ружьём, открыл стрельбу в стенах вуза. Жертвами стрелка стали шесть человек, более 20 получили ранения.

63 года назад в Пермском крае уже происходила похожая трагедия. Тогда слетевший с катушек комсорг строительной школы (аналог более поздних ПТУ) расстрелял из ружья студентов учебного заведения, в котором работал. Об этой трагедии не сообщали газеты и радио. Впервые о ней стало известно уже в постсоветское время из книги-исследования Алексея Ракитина "Социализм не порождает преступности".

Лямино

Трагедия разыгралась в небольшом посёлке городского типа Лямино, который находится в непосредственной близости от города Чусового в Пермском крае. В военные годы в посёлке работал достаточно крупный древкомбинат, выпускавший ящики для артиллерийских снарядов. В послевоенные времена он был перепрофилирован в домостроительный комбинат. Кроме того, с середины 50-х там же шло строительство мельничного комбината.

Для обеспечения имеющихся предприятий кадрами в посёлке действовала школа фабрично-заводского обучения, в середине 50-х перепрофилированная в строительную школу, а позднее в ПТУ. Именно там в 1958 году и случились печальные события.

Комсорг

Как и все советские учебные заведения, строительная школа имела свою комсомольскую организацию. Стоит ещё раз отметить, что это была не общеобразовательная школа, а аналог более поздних ПТУ, где учились, начиная с 16–17 лет. Многие студенты были приезжими из отдалённых деревень и нуждались в жилье, поэтому при школе были построены мужское и женское общежития.

Секретарём комсомольской организации школы был 24-летний Михаил Целоусов. Он сам прошёл через систему ФЗО и некоторое время проработал на заводе, но предпочёл перейти на комсомольскую работу. Смышлёных людей из рабочей среды с хорошо подвешенным языком в те времена активно двигали и по комсомольской, и по партийной линиям.

Михаил Целоусов © Книга "Социализм не порождает преступности", автор Алексей Ракитин / 74.ru

На первый взгляд должность была не бог весть какой высокой, но она давала немалую власть над юными студентами, особенно в бытовых вопросах. Хорошие отношения с комсоргом значительно облегчали жизнь. Неудивительно, что молодой Целоусов активно пользовался преимуществами своей должности. По данным Ракитина, комсорг постоянно заводил романы с 16–17-летними студентками.

В начале 1958 года Целоусов, что называется, допрыгался. Одна из его несовершеннолетних возлюбленных объявила ему, что беременна, и потребовала, чтобы он как честный комсомолец на ней женился. Однако рождение ребёнка и женитьба не входили в планы комсорга, который открыто ей это объяснил.

Девушка, однако, оказалась не робкого десятка и решила воздействовать на Целоусова через начальство. Вскоре директор школы узнал, что секретарь комсомольской организации не только спит со студентками, но и не желает брать на себя какую-либо ответственность за это. Директор вызвал комсорга на ковёр и как следует пропесочил. Дескать, что это за дела? Ты должен личным примером учить молодёжь, а сам такие вещи вытворяешь. Целоусову предложили нехитрый выбор: либо жениться на девушке, либо попрощаться с мечтами о светлом будущем. Подобная "аморалка" могла поставить крест на его комсомольской и партийной карьере.

Целоусов совершенно не хотел хоронить карьеру, но и жениться у него не было ни малейшего желания. Чтобы разрешить эту дилемму, он захотел выпить.

Безумие

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Чем больше Целоусов пил, тем в большее исступление он приходил. Примерно к 18 часам вечера 11 февраля он дошёл до такой стадии, что к нему явилось озарение: нужно просто избавиться от директора, и всё станет как прежде.

Своего оружия у Целоусова не было, но он знал, где его раздобыть. В советское время действовала система начальной военной подготовки, охватывавшая всех учащихся старших классов школ, ПТУ и прочих учебных заведений. Прямо в них обустраивались оружейные комнаты, где хранились, как правило, мелкокалиберные винтовки. Доступ к оружию для посторонних был затруднён, но комсорг и не был посторонним.

Раздобыв ключ от шкафа с оружием и попутно разгромив кабинет директора, он забрал винтовку с патронами. Поначалу Целоусов был намерен расправиться только с директором и направился к его дому. Но по пути случился инцидент, резко изменивший его планы.

Целоусов застрелил двух молодых рабочих местного строительно-монтажного управления, случайно повстречавшихся ему. Первого он убил за сделанное ему замечание, второго просто так. Мужчина пытался поднять своего смертельно раненного друга и получил от комсорга две пули в упор.

После этого в безумной голове Целоусова, видимо, зародился новый план, поскольку он круто изменил маршрут и вместо дома директора направился в женское общежитие строительной школы.

Ворвавшись в общежитие, спятивший комсорг начал разряжать ружьё в каждого встречного. Естественно, поднялась паника. Часть девушек пыталась убежать через окна, другие попрятались. Целоусов с ружьём методично обходил каждую комнату и в упор расстреливал спрятавшихся людей.

Вероятно, жертв стрельбы в общежитии было бы ещё больше, если бы в одной из комнат комсорг не нашёл бутылку водки. Решив "догнаться", он на время утратил интерес к жертвам, и нескольким девушкам удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью. Жители соседних домов разыскали участкового, который кинулся к месту трагедии.

Тем временем Целоусов вышел из здания и отправился вглубь посёлка. Проследивший за ним милиционер решил организовать засаду. Пока шатающийся от опьянения комсорг шёл по улице, милиционер оббежал её по параллельной дороге и поджидал его за углом. Как только преступник поравнялся с ним, он кинулся на него из засады. Пьяный Целоусов даже не понял, что произошло, и не сумел оказать физического сопротивления.

Последствия

Фото © ТАСС / AP / Alexander Agafonov

Жертвами безумия комсорга стали семь человек. Ещё шесть получили ранения, но остались живы. За исключением самой первой жертвы, всем остальным было по 17–18 лет. Все погибшие и раненые либо не были знакомы с Целоусовым вообще, либо никогда не имели с ним конфликтов. Сам он впоследствии не мог внятно объяснить мотивы, которыми руководствовался, ссылаясь на провалы в памяти из-за опьянения.

Хотя о трагедии в посёлке Лямино не сообщалось в газетах, в номенклатурных кругах она наделала немало шума. Лично контролировать дело из Москвы прислали начальника отдела Угрозыска МВД РСФСР, а также представителей ГУ трудовых резервов (в их ведении в то время находились подобные учебные заведения).

По итогам расследования Целоусов был приговорён к смертной казни. Его ходатайства о помиловании не были удовлетворены, и ровно через год после трагедии он был расстрелян.

Авторы Евгений Антонюк