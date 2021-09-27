Умер известный российский кинокритик Кирилл Разлогов

В возрасте 75 лет скончался российский кинокритик и президент Гильдии киноведов Кирилл Разлогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь.

"Папа умер вчера. Сердце", — сказала Анастасия Разлогова, добавив, что пока дата и место прощания не определены.

Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств РФ. С 1983 по 2013 год он возглавлял Российский институт культурологии, а также вёл авторскую программу "Культ кино" на телеканале "Культура". За свою карьеру он написал почти два десятка книг и несколько сотен научных работ в области искусства и кино.