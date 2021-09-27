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Умер известный российский кинокритик Кирилл Разлогов

Как рассказала дочь киноведа, у него были проблемы с сердцем.

27 сентября, 06:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Razlogov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кирилл Разлогов</a></p>

Фото © Facebook / Кирилл Разлогов

В возрасте 75 лет скончался российский кинокритик и президент Гильдии киноведов Кирилл Разлогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь.

"Папа умер вчера. Сердце", — сказала Анастасия Разлогова, добавив, что пока дата и место прощания не определены.

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Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств РФ. С 1983 по 2013 год он возглавлял Российский институт культурологии, а также вёл авторскую программу "Культ кино" на телеканале "Культура". За свою карьеру он написал почти два десятка книг и несколько сотен научных работ в области искусства и кино.

Ранее Лайф писал, что на 81-м году жизни скончался легендарный американский саксофонист и композитор Пи Ви Эллис.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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