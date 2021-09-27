Стоимость нефти Brent впервые за три года поднялась выше 79 долларов

В 7:52 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов Brent поднялась до отметки в 79,03 доллара за баррель, в то время как цены на фьючерсные контракты на декабрь увеличились до 78,11 доллара. Подорожала и нефть техасской марки WTI, её стоимость утром составила 75 долларов за баррель, однако позже цены вновь пошли вниз.