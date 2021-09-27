Стоимость нефти Brent впервые за три года поднялась выше 79 долларов
А цена фьючерсных контрактов на техасскую WTI перешагнула за 75 долларов.
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Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 79 долларов за баррель. Это следует из данных торгов.
В 7:52 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов Brent поднялась до отметки в 79,03 доллара за баррель, в то время как цены на фьючерсные контракты на декабрь увеличились до 78,11 доллара. Подорожала и нефть техасской марки WTI, её стоимость утром составила 75 долларов за баррель, однако позже цены вновь пошли вниз.
Стоимость нефти в мире продолжает расти на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, ещё три дня назад баррель марки Brent стоил 77,5 доллара, WTI — 73,4 доллара.
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